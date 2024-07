Aus Bayern nach Baden-Württemberg: Nach dem Klenzepark in Ingolstadt suchen wir nun nach einem modernen Bauvorhaben zur Nachbildung eines frühmittelalterlichen Klosters. Der Bau des Komplexes in der Nähe der baden-württembergischen Kleinstadt Meßkirch im Landkreis Sigmaringen erfolgt unter Verwendung ausschließlich zeitgenössischer Arbeitstechniken. Jahrzehnte sind dafür veranschlagt; seit Juni 2013 ist die Baustelle für Besucher geöffnet. Wie heißt das Projekt?

Zu Wochenbeginn begeben wir uns auf Deutschlandreise und zeigen Ihnen bekannte und weniger bekannte Sehenswürdigkeiten zwischen Flensburg und Berchtesgaden – mal in voller Größe, mal als Detailaufnahme oder als historische Ansicht. Das Motto lautet dabei: „Wie gut kennen Sie Deutschland?“

Zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack, der in dieser Woche an Rita Drieß aus Bad Bergzabern geht.