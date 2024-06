Vom Leipziger Auwald nach Ilmenau in Thüringen: Gesucht wird ein 861 Meter hoher Berg am Nordrand des mittleren Thüringer Waldes. Auf ihm befinden sich unter anderem ein 1855 errichteter Aussichtsturm (Bild) und das sogenannte Goethehäuschen. Überhaupt kommt dem Berg durch mehrere Wanderungen von Johann Wolfgang von Goethe eine gewisse kulturgeschichtliche Bedeutung zu; er soll ihn auch zu einer Passage von Faust inspiriert haben. Wie heißt er?

Zu Wochenbeginn begeben wir uns auf Deutschlandreise und zeigen Ihnen bekannte und weniger bekannte Sehenswürdigkeiten zwischen Flensburg und Berchtesgaden – mal in voller Größe, mal als Detailaufnahme oder als historische Ansicht. Das Motto lautet dabei: „Wie gut kennen Sie Deutschland?“

Zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack, der in dieser Woche an Hannelore Moses aus Gaugrehweiler geht. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.