Von der Grünen Zitadelle in Magdeburg zur grünen Lunge Leipzigs: In Sachsens größter Stadt (und ein Stück außerhalb der Stadtgrenze) suchen wir ein Naherholungsgebiet, in dem früher die Erle dominierte und das regelmäßig von den Hochwassern der Pleiße, Weißen Elster und Luppe überflutet wurde. Durch menschliche Einflussnahme, vor allem die Regulierung der Fließgewässer, haben sich heute Esche, Eiche und Ahorn durchgesetzt. Das Gebiet gehört zu den größten erhaltenen Beständen seiner Art in Mitteleuropa. Wie heißt es? Auch Waschbären finden sich dort.

Zu Wochenbeginn begeben wir uns auf Deutschlandreise und zeigen Ihnen bekannte und weniger bekannte Sehenswürdigkeiten zwischen Flensburg und Berchtesgaden – mal in voller Größe, mal als Detailaufnahme oder als historische Ansicht. Das Motto lautet dabei: „Wie gut kennen Sie Deutschland?“

