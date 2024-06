Von Nordfriesland in den Norden von Usedom: Gesucht wurde zuletzt die Hallig Hooge in Schleswig-Holstein. Diese Woche geht es um das größte militärische Forschungszentrum Europas, das von 1936 bis 1945 auf der Insel in Mecklenburg-Vorpommern angesiedelt war. Hier arbeiteten während der Nazi-Diktatur bis zu 12.000 Menschen an neuen Waffensystemen, wie dem weltweit ersten Marschflugkörper und der ersten funktionierenden Großrakete. Beide wurden als Terrorwaffen gegen die Zivilbevölkerung konzipiert und größtenteils von Zwangsarbeitern gefertigt. Wie heißt der Ort, der heute ein Historisch-Technisches Museum beherbergt?

Zu Wochenbeginn begeben wir uns auf Deutschlandreise und zeigen Ihnen bekannte und weniger bekannte Sehenswürdigkeiten zwischen Flensburg und Berchtesgaden – mal in voller Größe, mal als Detailaufnahme oder als historische Ansicht. Das Motto lautet dabei: „Wie gut kennen Sie Deutschland?“ Zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack, der in dieser Woche an Thomas Beutel aus Kaiserslautern geht. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.