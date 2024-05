Dreimal im Jahr sind als Industriekletterer ausgebildete Fensterputzer an dem Gebäude im Einsatz, das wir in dieser Woche suchen. Vermutlich sind schon jetzt keine weiteren Informationen nötig, um es zu erraten. Deshalb nur so viel: Es ist ein im November 2016 fertiggestelltes Konzerthaus in der Hamburger Hafencity. Kein Zweifel, dass Sie wissen, wie es heißt! Kannten Sie denn auch das in der vergangenen Woche gesuchte Schnoorviertel in Bremen?

Zu Wochenbeginn begeben wir uns auf Deutschlandreise und zeigen Ihnen bekannte und weniger bekannte Sehenswürdigkeiten zwischen Flensburg und Berchtesgaden – mal in voller Größe, mal als Detailaufnahme oder als historische Ansicht. Das Motto lautet dabei: „Wie gut kennen Sie Deutschland?“

Zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack, der in dieser Woche an Arnold Kraus aus Maikammer geht. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.