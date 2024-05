Bremen und Bremerhaven werden von Niedersachsen, wo wir zuletzt die Kaiserpfalz in Goslar suchten, umschlossen. Nun sind wir in dem nur ein paar hundert Meter vom Bremer Marktplatz entfernten ältesten Quartier der Hansestadt. Seinen Namen verdankt es dem niederdeutschen Wort für Schnur: Hier reihen sich kleine, bunte Häuser und Geschäfte wie Perlen an einer Schnur auf, entlang von Gassen, die teilweise so schmal sind, dass man mit ausgestreckten Armen beide Seiten berühren kann. Die US-Zeitung „New York Post“ zählt das Viertel zu den „coolsten“ weltweit. Wie heißt es?

Zu Wochenbeginn begeben wir uns auf Deutschlandreise und zeigen Ihnen bekannte und weniger bekannte Sehenswürdigkeiten zwischen Flensburg und Berchtesgaden – mal in voller Größe, mal als Detailaufnahme oder als historische Ansicht. Das Motto lautet dabei: „Wie gut kennen Sie Deutschland?“

Zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack, der in dieser Woche an Ute Jahner aus Speyer geht. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.