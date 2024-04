Die Lahn ist ein 245 Kilometer langer Nebenfluss des Rheins, der durch Hessen (vergangene Woche besuchten wir Limburg) und Rheinland-Pfalz fließt. Oft vergessen wird dabei, dass sie im nordrhein-westfälischen Rothaargebirge entspringt. Aber wo genau liegt der Quelltopf des Flusses?

Zu Wochenbeginn begeben wir uns auf Deutschlandreise und zeigen Ihnen bekannte und weniger bekannte Sehenswürdigkeiten zwischen Flensburg und Berchtesgaden – mal in voller Größe, mal als Detailaufnahme oder als historische Ansicht. Das Motto lautet dabei: „Wie gut kennen Sie Deutschland?“

Zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack, der in dieser Woche an Martin Strobel aus Niederschlettenbach geht. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.