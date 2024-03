Von Schloss Rheinsberg in Brandenburg ins benachbarte Sachsen-Anhalt: Etwa 80.000 Rosensträucher von rund 8600 Rosenarten sind im Südwesten des Bundeslandes auf einer Fläche von 13 Hektar aufgepflanzt. Wie heißt die größte Rosensammlung der Welt in Sangerhausen, deren Gelände hier auf einem Luftbild zu sehen ist?

Zu Wochenbeginn begeben wir uns auf Deutschlandreise und zeigen Ihnen bekannte und weniger bekannte Sehenswürdigkeiten zwischen Flensburg und Berchtesgaden – mal in voller Größe, mal als Detailaufnahme oder als historische Ansicht. Das Motto lautet dabei: „Wie gut kennen Sie Deutschland?“

Zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack, der in dieser Woche an Bernadette Engel aus Landau geht. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.