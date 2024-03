Von der Hauptstadt ins Umland: Zuletzt suchten wir den Modellpark Berlin-Brandenburg im Berliner Volkspark Wuhlheide; jetzt geht es ins Umland nach Brandenburg. Etwa 100 Kilometer nordwestlich der Bundeshauptstadt befindet sich am Ostufer des Grienericksees ein Schloss, das als Musterbeispiel des sogenannten Friderizianischen Rokokos gilt und auch als Vorbild für Schloss Sanssouci in Potsdam diente. Kennen Sie den Namen?

Zu Wochenbeginn begeben wir uns auf Deutschlandreise und zeigen Ihnen bekannte und weniger bekannte Sehenswürdigkeiten zwischen Flensburg und Berchtesgaden – mal in voller Größe, mal als Detailaufnahme oder als historische Ansicht. Das Motto lautet dabei: „Wie gut kennen Sie Deutschland?“

Zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack, der in dieser Woche an Barbara Pfirmann aus Neuburg geht. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.