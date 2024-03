Vom einen Stadtstaat zum nächsten: Unschwer zu erkennen ist, dass Brandenburger Tor und Siegessäule nicht die Originale im Bezirk Mitte sind; sie stehen vielmehr im Südosten Berlins im Bezirk Treptow-Köpenick. Wir suchen entweder den Namen der Anlage oder des Geländes, in dem sich diese befindet. Vorige Woche ging es übrigens um die Bremer Stadtmusikanten.

Zu Wochenbeginn begeben wir uns auf Deutschlandreise und zeigen Ihnen bekannte und weniger bekannte Sehenswürdigkeiten zwischen Flensburg und Berchtesgaden – mal in voller Größe, mal als Detailaufnahme oder als historische Ansicht. Das Motto lautet dabei: „Wie gut kennen Sie Deutschland?“

Zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack, der in dieser Woche an Dagmar Poppert aus Landau geht. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.