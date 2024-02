Von der Frankfurter Paulskirche in Hessen ins benachbarte Bundesland Thüringen: Dort gibt es im Südosten seit 1923 eine temporäre Motorsport-Rennstrecke – der älteste Straßenrundkurs Deutschlands. Wie heißt er?

Zu Wochenbeginn begeben wir uns auf Deutschlandreise und zeigen Ihnen bekannte und weniger bekannte Sehenswürdigkeiten zwischen Flensburg und Berchtesgaden – mal in voller Größe, mal als Detailaufnahme oder als historische Ansicht. Das Motto lautet dabei: „Wie gut kennen Sie Deutschland?“

Zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack, der in dieser Woche an Karola Multer aus Grünstadt geht. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.