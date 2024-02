Wir fahren ein Stück nach Norden: vom Kloster Maulbronn in Baden-Württemberg in die größte Stadt des benachbarten Bundeslandes Hessen. Am gesuchten Ort tagten von 1848 bis 1849 die Delegierten der Frankfurter Nationalversammlung, der ersten Volksvertretung für ganz Deutschland. Er gilt neben dem Hambacher Schloss als Symbol der demokratischen Bewegung in Deutschland. Zu sehen ist hier das Kunstwerk „Der Zug der Volksvertreter“ von Johannes Grützke in der Wandelhalle des Bauwerks, das es heute zu erraten gilt.

Zu Wochenbeginn begeben wir uns auf Deutschlandreise und zeigen Ihnen bekannte und weniger bekannte Sehenswürdigkeiten zwischen Flensburg und Berchtesgaden – mal in voller Größe, mal als Detailaufnahme oder als historische Ansicht. Das Motto lautet dabei: „Wie gut kennen Sie Deutschland?“

Zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack, der in dieser Woche an Iris Klein aus Pirmasens geht. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.