Vom hohen Norden in den Südwesten: Nachdem zuletzt der Hamburger Michael beziehungsweise die evangelisch-lutherische Hauptkirche Sankt Michaelis gesucht war, geht es in den Kraichgau zu der am besten erhaltenen mittelalterlichen Klosteranlage nördlich der Alpen. Innerhalb der Anlage, die von einer Mauer umschlossen ist, liegen mehrere Restaurants, die Polizei und das Rathaus der Stadt. Wie heißt sie?

Zu Wochenbeginn begeben wir uns auf Deutschlandreise und zeigen Ihnen bekannte und weniger bekannte Sehenswürdigkeiten zwischen Flensburg und Berchtesgaden – mal in voller Größe, mal als Detailaufnahme oder als historische Ansicht. Das Motto lautet dabei: „Wie gut kennen Sie Deutschland?“

Zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack, der in dieser Woche an Ursula Zimmermann aus Dudenhofen geht. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.