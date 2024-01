Und wieder einmal geht es durchs ganze Land – von Schloss Neuschwanstein in Bayern nach Hamburg: Für die Schifffahrt auf der Elbe ist der weithin sichtbare Sakralbau mit seiner markanten Architektur seit langem das Wahrzeichen der Hansestadt. Benannt ist die Kirche nach einem Erzengel, der als große Bronzestatue über dem Hauptportal als Sieger im Kampf mit dem Satan dargestellt ist. Wie heißt sie – offiziell oder im Volksmund?

Zu Wochenbeginn begeben wir uns auf Deutschlandreise und zeigen Ihnen bekannte und weniger bekannte Sehenswürdigkeiten zwischen Flensburg und Berchtesgaden – mal in voller Größe, mal als Detailaufnahme oder als historische Ansicht. Das Motto lautet dabei: „Wie gut kennen Sie Deutschland?“

Zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack, der in dieser Woche an Sophie Goebel aus Kaiserslautern geht. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.