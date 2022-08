Der Angriffskrieg auf die Ukraine hat Vieles verändert. Beispielsweise war das Land einer größten Speiseölproduzenten weltweit. Doch die Importe aus dem Land sind auch in Deutschland eingebrochen, so dass deutsche Landwirte ihre Produktion von Sonnenblumen ausgebaut haben. Wir wollen von Ihnen wissen: Wie groß ist die deutsche Anbaufläche für Sonnenblumen in diesem Jahr?

Zum Start der neuen Woche präsentieren wir Ihnen jeweils ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil der Zeitung zu sehen war. Je ausführlicher und gründlicher Sie also die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack.

Zuletzt suchten wir eine kuriose Geschichte: Am Starnberger See soll ein Mann die Garage seines Nachbarn mit einer Kettensäge teilweise beschädigt haben, um einen ungestörten Blick auf den See zu haben. Gerüchten zufolge war der Übeltäter übrigens ein ehemaliger Torwart der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sein. Der Preis geht an Judith Lissmann aus Neustadt. Die heutige Lösung schicken Sie bis Mittwoch an: buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen des Gewinners.