Ein Hamster macht Seifenblasen? Hier stimmt doch etwas nicht, denn das Pustefix-Maskottchen sieht anders aus. Vor 75 Jahren wurde das Unternehmen aus Tübingen gegründet – und es ist wohl nicht übertrieben, dass seitdem die allermeisten Kinder eine der blauen Dosen, mit denen man so wunderbare Seifenblasen machen kann, in der Hand hatten. Wir wollen heute von Ihnen wissen: Welches Tier haben wir auf dem Bild mit einem Hamster ersetzt?

Zum Wochenanfang präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack.

Vor einer Woche suchten wir EX-FCK-Profi Miroslav Kadlec. Auf unserem Suchbild machte der heute 58-Jährige ein Selfie der Helden von 1998, die sich auf dem Betzenberg trafen, um sich selbst zu feiern – 25 Jahre, nachdem sie als Aufsteiger Meister wurden. Der Preis geht an Eva-Maria Amend aus Ludwigshafen. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.