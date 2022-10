Er war einer der Helden von Bern, wurde 1954 mit der deutschen Nationalmannschaft Fußball-Weltmeister. Zuvor hatte er mit dem 1. FCK Kaiserslautern zweimal die deutsche Meisterschaften gewonnen. Welche große Pfälzer Sportpersönlichkeit suchen wir, die im vergangenen Jahr starb und deren Nachlass versteigert werden soll – eine Auktion, die unter Fußballfreunden auch für Kritik sorgt?

Zum Start der neuen Woche präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil der Zeitung zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack.

Zuletzt suchten wir die Summe, die im belgischen Landesteil Wallonie durch das Ausknipsen der Autobahnbeleuchtung gespart werden soll. Die Antwort: 400.000 Euro. Der Preis geht an Anita Laysy aus Bockenheim. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis zum Mittwoch per Mail an die Adresse: buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen des Gewinners.rhp