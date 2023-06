Ein Künstler auf einer Bühne eines bekannten Festivals in der Eifel – so viel sei hier verraten. Aber wie heißt der Sänger, der hier im Vordergrund verpixelt zu erahnen ist und dessen Band dieses Jahr bereits zum neunten Mal bei Rock am Ring auftrat? Zum Wochenanfang präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack. Vor einer Woche suchten wir die Corona-Warn-App, die Anfang Juni außer Dienst gestellt wurde und in den Schlafmodus versetzt wurde. Der Preis geht an Doris May aus Frankenthal. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.