Die Wurzeln der Band reichen zurück in das Jahr 1976, Fahrt nahm ihre Karriere in den 1980ern auf und auch im Jahr 2023 ist Depeche Mode noch aktiv – mittlerweile als Duo. Wir wollen heute von Ihnen wissen, wie die beiden Bandmitglieder heißen. Zum Wochenanfang präsentieren wir Ihnen ein – dieses Mal von einer künstlichen Intelligenz (KI) – verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack. Zuletzt suchten wir die Osttürme des Speyerer Doms, für deren Restaurierung Geld im Pfälzerwald erwandert werden kann. Der Preis geht diese Woche an Sandy Lange-Wetzel aus Speyer. Die heutige Lösung schicken Sie bis Mittwoch per E-Mail an die Adresse buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Gewinner.