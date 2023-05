Die Helden von 1998 sind nochmal an den Ort zurückgekehrt, an dem sie Sportgeschichte schrieben. Die Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern, die vor 25 Jahren direkt nach dem Wiederaufstieg sensationell Deutscher Meister wurde, traf sich auf dem Betzenberg. Wie sich das heutzutage gehört, musste dieser Moment mit einem Selfie für die Ewigkeit festgehalten werden. Wir wollen von Ihnen wissen: Wer machte ein Foto mit seinen früheren Mitspielern?

Zum Wochenanfang präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack.

Vor einer Woche suchten wir die Ravioli aus der Dose. Das Fertiggericht lief vor 65 Jahren erstmals bei Maggi in Singen vom Band. Der Preis geht an Iris Bastian aus Großsteinhausen. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.