Furioses Finale: Gegen 22 Uhr am Sonntag vor einer Woche reckten sie den goldenen Pokal in den Himmel über dem Stadion Lusail in Doha. Der neue Fußball-Weltmeister wurde bei dem Turnier in Katar nach einem dramatischen Elfmeterschießen gekürt. Wir wollen wissen, wie der Spitzname der Mannschaft lautet, die sich den dritten Stern auf der Brust verdient hat.

Zum Wochenanfang präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil der RHEINPFALZ zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen RHEINPFALZ-Faltrucksack.

Zuletzt suchten wir nach Elon Musk. Der milliardenschwere US-Unternehmer wurde kürzlich als reichster Mensch der Welt von dem Franzosen Bernard Arnault verdrängt. Der Preis geht an Barbara Zahn aus Kaiserslautern. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen des Gewinners.