Er hat unzählige Regierungskrisen überstanden. Wie vermutlich kein anderer Regierungschef eines demokratischen Staates klebte der Herr, dessen Mund links oben in unserem heutigen Bilderrätsel zu sehen ist, an seinem Stuhl. Nach diversen Rücktritten in seinem Kabinett war aber dann auch sein Schicksal besiegelt. Nur ein politisches Wunder hätte ihn noch im Amt halten können. Obwohl, man weiß es nicht, noch hat er seinen Posten nicht geräumt. Aber wer ist der Politiker mit dem Superkleber? Und bei welcher Gelegenheit entstand unser Foto?

Zum Start der neuen Woche präsentieren wir Ihnen jeweils ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil der Zeitung zu sehen war. Je ausführlicher und gründlicher Sie also die RHEINPFALZ lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen RHEINPFALZ-Faltrucksack.

Zuletzt suchten wir den ukrainischen Präsidenten Wlodymyr Selenskyj, der per Video beim G7-Gipfel zugeschaltet war. Der Preis geht an Jan Fillet aus Kirchheimbolanden. Die heutige Lösung schicken Sie bis Mittwoch an: buntes@rheinpfalz.de – und bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen des Gewinners.