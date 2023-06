Das Maskottchen für die Fußball-EM 2024 in Deutschland ist ein Bär – und er trägt im Gegensatz zum Löwen Goleo, dem Maskottchen der Heim-WM 2006, eine Hose. Allerdings hat der lustige Bär noch keinen Namen; darüber wird erst noch abgestimmt. Wir wollen heute jedoch von Ihnen wissen, wie der Mann neben dem Maskottchen heißt. Und warum steht er da?

Zum Wochenanfang präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack.

Vor einer Woche ging es auch schon um ein Fußballthema; gesucht war das 1000. Länderspiel einer deutschen Nationalmannschaft, das diese gegen die Ukraine bestritt und bei dem sie mit Müh und Not ein 3:3 erreichte. Der Preis geht an Dorothee Koch aus Einselthum. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.