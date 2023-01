Der neue Darts-Weltmeister heißt seit Dienstag Michael Smith und kommt aus England. Am Tag zuvor hatte er mit seinem Sieg im Halbfinale einem saarländisch-pfälzischen Wintermärchen ein Ende gesetzt. Wir wollen heute von Ihnen wissen, wen Smith dabei besiegte und für welchen Verein der Spieler, der sich „The German Giant“ (Der deutsche Gigant) nennt, nach wie vor in der Darts-Bundesliga antreten könnte.

Zum Wochenanfang präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil der RHEINPFALZ zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen RHEINPFALZ-Faltrucksack.

Zuletzt suchten wir den Beatles-Platz auf der Hamburger Reeperbahn, wo Metallfiguren an die berühmten Musiker aus Liverpool erinnern. Der Preis geht an Martina Manthey aus Waldhambach. Die heutige Lösung schicken Sie bis Mittwoch per E-Mail an die Adresse buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen des Gewinners.