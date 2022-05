Die Pfalz steht Kopf: Dass der FCK nach vier Jahren zurück in der zweiten Fußball-Bundesliga ist, dürfte fast jeder in der Region mitbekommen haben. Nach dem 2:0-Sieg im Relegationsrückspiel in Dresden, wurde das Team am Mittwoch in Kaiserslautern gebührend gefeiert – auch von einem ganz besonderen Gast. Wir wollen diese Woche von Ihnen wissen, welcher Edel-Fan mit auf der Bühne stand.

Zum Start der neuen Woche präsentieren wir Ihnen jeweils ein verfremdetes Foto, das schon einmal im überregionalen Teil der Zeitung zu sehen war. Je ausführlicher und gründlicher Sie also die RHEINPFALZ lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen RHEINPFALZ-Faltrucksack.

Vergangene Woche suchten wir den Nettogewinn des Pfälzer Baumarktbetreibers Hornbach. Im Geschäftsjahr 2021/2022 lag dieser bei 245 Millionen Euro. Der Preis geht an Axel Neumüller aus Zweibrücken. Die heutige Lösung schicken Sie bis Mittwoch an: buntes@rheinpfalz.de. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen des Gewinners.