Eine Ära geht zu Ende: Ein Weltklasse-Reiter hat am vergangenen Wochenende seine beispiellose Karriere beendet – mit 59 Jahren. Wir wollen heute von Ihnen wissen, wer da seinen Abschied vom Springreiten verkündet hat – und bei welcher Gelegenheit.

Zum Wochenanfang präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack.

Vor einer Woche suchten wir den Preis, den das Gemälde „Dame mit Fächer“ bei einer Auktion erreichte – es waren umgerechnet 99,24 Millionen Euro, sozusagen Europarekord für eine Versteigerung. Der Preis geht an Harald Rapp aus Spirkelbach. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.