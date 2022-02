Es sieht auf den ersten Blick aus wie ein Alpen-Panorama. Doch die Fährte führt in die Irre. Tatsächlich suchen wir heute einen Ort auf der Ostseeinsel Rügen: Wie heißt das berühmte Naturdenkmal, das schon seit Jahrhunderten von Touristen besucht wird und über dessen bevorstehende Schließung der Aussichtsplattform wir diese Woche berichteten?

Wie immer zum Start der neue Wochen präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Foto, das zuvor schon einmal im überregionalen Teil der Zeitung zu sehen war. Je ausführlicher und gründlicher Sie also die RHEINPFALZ lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es – letztmals – ein RHEINPFALZ-Handtuch.

Vergangene Woche suchten wir ein Bild von Bundeskanzler Olaf Scholz, der sich leider vergeblich bemühte, Russlands Präsident Wladimir Putin von einem Einmarsch in der Ukraine abzubringen. Der Gewinn geht an Bernd Marzinkewitsch aus Frankweiler. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch an: buntes@rheinpfalz.de. Den Namen des Gewinners veröffentlichen wir.