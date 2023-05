Es schmeckt nicht wirklich lecker, begleitet aber schon Generationen von Campern – und vor 65 Jahren lief es erstmals bei Maggi in Singen am Bodensee vom Band. Welches Fertiggericht feiert dieser Tage Jubiläum und löste Ende der 1950er Jahre eine kleine Revolution in der Küche aus?

Zum Wochenanfang präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack.

Vor einer Woche suchten wir die Zahl 1,6 Milliarden – so viele Tiere werden jedes Jahr zwischen EU-Mitgliedstaaten sowie in oder aus Drittländern transportiert. Der Preis geht an Rita Kuchta aus Landau. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.