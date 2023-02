Eine spektakuläre Ausstellung mit Werken des Malers Johannes Vermeer ist derzeit in Amsterdam zu sehen. Das Interesse des Publikums ist groß, rasch gingen alle Tickets bis Anfang Juni im Vorverkauf weg. Wir suchen eines unter den 28 Gemälden, das eine ganz bestimmte Frauenfigur zeigt. Um welche geht es?

Zum Wochenanfang präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack.

Zuletzt suchten wir den Schauspieler Kyozo Nagatsuka. Er spielt an der Seite von Gerard Dépardieu in dem Film „Der Geschmack der kleinen Dinge“ einen japanischen Koch. Der Preis geht diese Woche an Anja Milloth aus Mannheim. Die heutige Lösung schicken Sie bis Mittwoch per E-Mail an die Adresse buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Gewinner.