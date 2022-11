Vor traumhafter Bergkulisse im Schweizer Kanton Graubünden hat sich das Spektakel abgespielt, nach dem wir heute suchen. Kleiner Tipp: Es ereignete sich auf einer knapp 25 Kilometer langen Strecke der berühmten Albula-Linie, die zum Unesco-Welterbe gehört. Womit kommt die Rhätische Bahn nun ins Guinness-Buch der Rekorde?

Zum Start der neuen Woche präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil der RHEINPFALZ zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen RHEINPFALZ-Faltrucksack.

Zuletzt suchten wir den Geldbetrag, mit dem der Bund den Ausbau des schnellen Internets auch im Jahr 2023 fördern will. 3,1 Milliarden Euro war die richtige Antwort. Der Preis geht an Wilfried Marniok aus Deidesheim. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per Mail an die Adresse: buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen des Gewinners.