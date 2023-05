Er will es noch einmal wissen: US-Präsident Joe Biden bewirbt sich für die Wiederwahl im Jahr 2024. Nach seinem Sieg gegen den damaligen republikanischen Amtsinhaber Donald Trump zog er 2021 mit 78 Jahren ins Weiße Haus ein, am Ende einer möglichen zweiten Amtszeit wäre er 86. Damit sind Sie der Lösung schon auf der Spur. Wir wollen von Ihnen wissen: Welchen Rekord hat Joe Biden aufgestellt?

Zum Wochenanfang präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack.

Vor einer Woche ging es um die Bundesgartenschau und den Wirbel, den ein geplanter Auftritt einer Seniorentanzgruppe der Arbeiterwohlfahrt in Kostümen unter anderem mit Sombrero und Kimono ausgelöst hatte. Der Preis geht diese Woche an Inge Hüther aus Münchweiler. Die heutige Lösung schicken Sie bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.