Leere Regale in den Supermärkten – der russische Überfall auf die Ukraine führt uns in Deutschland auch vor Augen, woher wir unsere Lebensmittel beziehen. Nach dem Run auf Sonnenblumenöl und Mehl könnte schon bald der nächste Kandidat auf der Liste heiß begehrter Produkte stehen. Dabei handelt es sich um eine gelbe Würzpaste, deren Ausgangsprodukt auf dem Weltmarkt knapp werden könnte. Worum handelt es sich?

Wie immer zum Start der neuen Woche präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Foto, das schon einmal im überregionalen Teil der Zeitung zu sehen war. Je ausführlicher und gründlicher Sie also die RHEINPFALZ lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen RHEINPFALZ-Faltrucksack.

Vergangene Woche suchten wir die mutige Journalistin Marina Owssjannikowa, die in der russischen Hauptnachrichtensendung gegen den Krieg protestierte: „Stoppt den Krieg. Glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen. Russen sind gegen Krieg“ stand auf einem Plakat, das sie in die Kameras hielt. Der Gewinn geht an Lambert Hans Günter aus Bad Dürkheim. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch an: buntes@rheinpfalz.de. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen des Gewinners.