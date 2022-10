Der bereits vereinbarte Einstieg Chinas bei einem Containerterminal im Hamburger Hafen sorgt für heftigen Zwist in der Bundesregierung. Sechs Ministerien sind dagegen, das Kanzleramt offenbar dafür. Wir wollen heute von Ihnen wissen: Wie heißt der chinesische Terminalbetreiber, der in der Hansestadt einsteigen will?

Zum Start der neuen Woche präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil der RHEINPFALZ zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen RHEINPFALZ-Faltrucksack.

Zuletzt suchten wir das Jahr 2024, in dem es in Rheinland-Pfalz keine Winter- beziehungsweise Pfingstferien mehr geben wird. Der Preis geht an Elisabeth Ulbrich aus Tiefenthal. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis zum Mittwoch per Mail an: buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen des Gewinners.