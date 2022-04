Es waren schlechte Nachrichten für die Freunde von Süßigkeiten: Weil es zu Salmonellen-Infektionen im Zusammenhang mit Schokoladenprodukten eines bekannten Herstellers kam, gab es Lebensmittelwarnungen in vielen Ländern, ein Werk in Belgien musste schließen. Wie heißt die italienische Firma mit großer Tradition? Wie immer zum Start der neuen Woche präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Foto, das schon einmal im überregionalen Teil der Zeitung zu sehen war. Je ausführlicher und gründlicher Sie also die RHEINPFALZ lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen RHEINPFALZ-Faltrucksack.

Vergangene Woche suchten wir das generelle Tempolimit auf Autobahnen. Mit dieser von Klimaschützern schon lange vorgebrachten Forderung verbindet sich inzwischen angesichts des Ukraine-Kriegs die Hoffnung, Energie und damit Rohstoffe aus Russland einsparen zu können. Der Gewinn geht an Lucia Schirra aus Bad Dürkheim. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch an: buntes@rheinpfalz.de. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen des Gewinners.