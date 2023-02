Es ist eine Videoplattform und ein soziales Netzwerk zugleich – und vor allem ist es wegen seines laxen Umgangs mit Nutzerdaten schon lange umstritten. Die EU-Kommission hat jetzt die Konsequenzen gezogen und verbannt die App von allen Diensthandys. Doch wie heißt diese und wie heißt der Konzern, der dahinter steckt? Das ist diese Woche die Frage in unserem Bilderrätsel.

Zum Wochenanfang präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack.

Zuletzt suchten wir das wohl berühmteste Gemälde von Johannes Vermeer. „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ ist derzeit in einer spektakulären, aber bereits ausverkauften Schau in Amsterdam zu sehen. Der Preis geht diese Woche an Heidi Wildner aus Landau. Die heutige Lösung schicken Sie bis Mittwoch per E-Mail an die Adresse buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Gewinner.