Sie erahnen Obst und Gemüse in einem Einkaufswagen – und erinnern sich vielleicht an einen Text zum Sparen beim Einkaufen von Lebensmitteln. Dazu haben wir heute unsere Frage: Was rät der Experte der Verbraucherzentrale, um Produkte besser vergleichen zu können?

Zum Wochenanfang präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack.

Vor einer Woche suchten wir den Springreiter Ludger Beerbaum, der beim CHIO in Aachen im Alter von 59 Jahren seine Karriere beendete. Der Preis geht an Laura Secrit aus Mannheim. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.