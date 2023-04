Von wegen Bio: Beim Kauf gefärbter hartgekochter Ostereier muss man damit rechnen, dass die Eier aus Käfighaltung und aus dem Ausland kommen. Einen Stempel auf der Schale, der anzeigt, woher die Eier kommen, gibt es bei ihnen nicht. Und das ist auch schon unsere Frage: Warum ist das so?

