Eigentlich stehen es auf Bundesgartenschauen Landschaftsarchitektur und Gartenbau im Vordergrund. Die gerade erst eröffnete Buga in Mannheim hat aber durch ein Ereignis aus dem Rahmenprogramm Schlagzeilen gemacht. Und wir wollen heute von Ihnen wissen, worum es dabei ging.

Zum Wochenanfang präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack.

Zuletzt ging es um den Einstieg des chinesischen Staatskonzerns Cosco bei dem Hamburger Containerterminal Tollerort. Dieser ist wieder fraglich, weil das Terminal als kritische Infrastruktur eingestuft wurde. Der Preis geht diese Woche an: Uschi Lüddecke aus Großniedesheim (Rhein-Pfalz-Kreis). Die heutige Lösung schicken Sie bis Mittwoch per E-Mail an die Adresse buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.