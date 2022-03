Jekaterina Andrejewa ist Moderatorin der russischen Hauptnachrichtensendung „Wremja“ (Zeit). Am Montagabend der vergangenen Woche lief die Sendung, in der berichtet wird, was und wie es die Regierung sich wünscht, allerdings anders ab als geplant. Die Regie sah sich sogar gezwungen, die Übertragung abzubrechen und Bilder aus einem Krankenhaus zu senden. Wir möchten diese Woche wissen: Warum war das so?

Wie immer zum Start der neuen Woche präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Foto, das schon einmal im überregionalen Teil der Zeitung zu sehen war. Je ausführlicher und gründlicher Sie also die RHEINPFALZ lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen RHEINPFALZ-Faltrucksack.

Vergangene Woche suchten wir Monoskifahrerin Anna-Lena Forster, die bei den Paralympics in Peking zweimal Gold und zweimal Silber gewann. Der Gewinn geht an Ria Schloß aus Jockgrim. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch an: buntes@rheinpfalz.de. Den Namen des Gewinners veröffentlichen wir.