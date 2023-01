Unser Speiseplan wird reichhaltiger: Zu Roulade, Schnitzel oder Hühnerleber gesellen sich seit vergangener Woche zwei „neuartige Lebensmittel“, die in der Europäischen Union zugelassen wurden. Die Tierchen sind gewiss nicht jedermanns und jederfrau Sache, gelten aber als eiweißreich und zählen in vielen Ländern zur gewöhnlichen Küche. Wir wollen heute von Ihnen wissen, was da per EU-Gesetz zur Verarbeitung in Lebensmitteln zugelassen wurde?

Zum Wochenanfang präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil der RHEINPFALZ zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen RHEINPFALZ-Faltrucksack.

Zuletzt ging es um die Milliarden-Abschreibungen auf das Russland-Geschäft der BASF-Fördertochter Wintershall Dea. Der Preis geht diese Woche an Isolde Edith Carl aus Hainfeld. Die heutige Lösung schicken Sie bis Mittwoch per E-Mail an die Adresse buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen des Gewinners.