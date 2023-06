Wer genau hinschaut, kann die Farben der beteiligten Teams noch erkennen: Zu Beginn der vergangenen Woche fand in Bremen ein ganz besonderes Fußballspiel statt. Wir wollen heute von Ihnen wissen, welche Mannschaften aus welchem Anlass aufeinander trafen – und wie das Spiel ausging. Zum Wochenanfang präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack. Vor einer Woche suchten wir Campino, den Frontmann der Toten Hosen, der mit seiner Band bei „Rock am Ring“ auftrat. Der Preis geht an Claudia Braun aus Landau. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.