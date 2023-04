Ein verlassenes Fabrikgelände? Ein modernes Fußballstadion? Nein! Ein Hafenterminal! Der umstrittene Einstieg des chinesischen Staatskonzerns Cosco bei einem Hamburger Containerterminal Tollerort steht allerdings ein halbes Jahr nach einer Grundsatzentscheidung der Bundesregierung wieder in Frage. Und wir wollen heute von Ihnen wissen: warum?

Zum Wochenanfang präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack.

Zuletzt wollten wir von Ihnen wissen, dass die Lindt-Goldhasen nicht etwa in der Schweiz, sondern im nordrhein-westfälischen Aachen produziert werden. Der Preis geht diese Woche an: Hermann Bauer aus Rieschweiler-Mühlbach (Landkreis Südwestpfalz). Die heutige Lösung schicken Sie bis Mittwoch per E-Mail an die Adresse buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.