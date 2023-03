Zugegeben: Wirklich gut gelungen ist uns das Gemälde im Pointillismus-Stil nicht. Zu sehen ist eigentlich ein Naturschauspiel, das normalerweise eher in den höheren Breiten zu beobachten ist. Doch in der zurückliegenden Woche war das Himmelsspektakel auch in Teilen Norddeutschlands zu sehen. Wir wollen heute von Ihnen wissen, was für das Grünliche oder Rötliche der Aurora borealis verantwortlich ist.

Zum Wochenanfang präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack.

Zuletzt suchten wir die App Tiktok des chinesischen Unternehmens Bytedance, die von Smartphones der EU-Kommission verschwinden muss. Der Preis geht diese Woche an Sylvia Faber-Beck aus Zweibrücken. Die heutige Lösung schicken Sie bis Mittwoch per E-Mail an die Adresse buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Gewinner.