Sie sollten die lange Zeitspanne zwischen Weihnachts- und Osterferien oder zwischen Oster- und Sommerferien unterbrechen – in wenigen Jahren sind sie wieder Geschichte: Erst vor knapp zehn Jahren eingeführt, schafft Rheinland-Pfalz bald schon wieder die Winter- beziehungsweise Pfingstferien ab. Wir wollen heute von Ihnen wissen. In welchem Schuljahr wird das Aus für die „Zwischenferien“ amtlich?

Zum Start der neuen Woche präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil der RHEINPFALZ zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen RHEINPFALZ-Faltrucksack.

Zuletzt suchten wir König Philippe und Königin Mathilde von Belgien, die in Deidesheim für eine Weinprobe Halt machten. Der Preis geht an Ursula Wegefahrt aus Neustadt. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis zum Mittwoch per Mail an: buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen des Gewinners.