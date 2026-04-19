Deutschland steckt voller unbekannter Ecken – wir machen uns auf den Weg, sie zu finden. In unserer Serie „Deutschlandreise“ präsentieren wir jede Woche einen Ort, der erst erraten werden muss. Mal führt das Rätsel zu einer Sehenswürdigkeit, mal zu einem „Lost Place“ – einem verlassenen Ort, der Geschichten erzählt. Romantisch, eigenwillig oder geheimnisvoll: Jeder Schauplatz lädt zum gedanklichen Mitreisen ein.

In Ostholstein liegt ein Kloster mit langer Geschichte, dessen Namen wir suchen. Einst von Benediktinermönchen gegründet, birgt es gotische Gewölbe, stille Kreuzgänge und kunstvolle Altäre. Fernab der Touristenströme ist es ein stiller Schatz.

Als Gewinn wartet auch diesmal ein Faltrucksack. Für die richtige Lösung aus der vergangenen Woche, gesucht war die Tuchfabrik Gebrüder Pfau, geht er an Familie Niemann aus Eisenberg. Mitmachen ist ganz einfach: Schicken Sie Ihren Lösungsvorschlag bis Mittwoch an buntes@rheinpfalz.de und vergessen Sie bitte nicht Ihre Anschrift. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird wie üblich in der Zeitung genannt. |ede