Deutschland steckt voller unbekannter Ecken – wir machen uns auf den Weg, sie zu finden. In unserer Serie „Deutschlandreise“ präsentieren wir jede Woche einen Ort, der erst erraten werden muss. Mal führt das Rätsel zu einer Sehenswürdigkeit, mal zu einem „Lost Place“ – einem verlassenen Ort, der Geschichten erzählt. Romantisch, eigenwillig oder geheimnisvoll: Jeder Schauplatz lädt zum gedanklichen Mitreisen ein.

Im Saarland erhebt sich eine Burgruine mit großem Namen. Einst residierten hier Ritter, heute überragen Mauern und Türme das Tal. Abseits der Touristenrouten ist die Anlage, deren Namen wir gerne von Ihnen wüssten, eine stille Erinnerung an das Mittelalter.

Auflösung zur vergangenen Woche: Gesucht waren Jenischpark und -haus in Hamburg. Christine Storzum aus Flörsheim-Dalsheim lag richtig.

Mitmachen ist ganz einfach: Schicken Sie Ihren Lösungsvorschlag bis Mittwoch an buntes@rheinpfalz.de und vergessen Sie bitte nicht Ihre Anschrift. Die Gewinnerin oder der Gewinner des Faltrucksacks wird wie üblich in der Zeitung genannt.