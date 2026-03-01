Deutschland steckt voller unbekannter Ecken – wir machen uns auf den Weg, sie zu finden. In unserer Serie „Deutschlandreise“ präsentieren wir jede Woche einen Ort, der erst erraten werden muss. Mal führt das Rätsel zu einer Sehenswürdigkeit, mal zu einem „Lost Place“ – einem verlassenen Ort, der Geschichten erzählt. Romantisch, eigenwillig oder geheimnisvoll: Jeder Schauplatz lädt zum gedanklichen Mitreisen ein.

In Nordrhein-Westfalen wird Industriegeschichte lebendig: Eine prächtige Zeche mit Jugendstilfassaden, Maschinenhalle und Fördertürmen. Einst Symbol der Montanindustrie, heute Museum – und doch ein Stück Vergangenheit, das längst nicht jeder kennt. Kennen Sie es?

Auflösung zur vergangenen Woche: Gesucht war Festung Rosenberg in Kronach.

Als Gewinn wartet auch diesmal ein Faltrucksack. Er geht an Hans-Jürgen Wittig, Böchingen. Mitmachen ist ganz einfach: Schicken Sie Ihren Lösungsvorschlag bis Mittwoch an buntes@rheinpfalz.de und vergessen Sie bitte nicht Ihre Anschrift. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird wie üblich in der Zeitung genannt.