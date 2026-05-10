Deutschland steckt voller unbekannter Ecken – wir machen uns auf den Weg, sie zu finden. In unserer Serie „Deutschlandreise“ präsentieren wir jede Woche einen Ort, der erst erraten werden muss. Mal führt das Rätsel zu einer Sehenswürdigkeit, mal zu einem „Lost Place“ – einem verlassenen Ort, der Geschichten erzählt. Romantisch, eigenwillig oder geheimnisvoll: Jeder Schauplatz lädt zum gedanklichen Mitreisen ein.

Hamburg überrascht mit einem Landschaftspark und einem Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert. Hier mischen sich englischer Gartenstil, Kunst und Architektur. Trotz zentraler Lage bleibt die Anlage, deren Namen wir suchen, ein erstaunlich ruhiger Ort.

Als Gewinn wartet auch diesmal ein Faltrucksack. Die Auflösung zur vergangenen Woche wusste Pia Zangerle-Müller aus Reichenbach-Steegen. Gesucht war Burg Olbrück. Mitmachen ist einfach: Schicken Sie Ihren Lösungsvorschlag bis Mittwoch an buntes@rheinpfalz.de und vergessen Sie bitte nicht Ihre Anschrift. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird wie üblich in der Zeitung genannt.