Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle: Nach Platz vier zur Halbzeit, ist Anna-Lena Forster zu Beginn der vergangenen Woche auf Platz eins gefahren – und hat Gold für Deutschland gewonnen. Ebenfalls Gold gewann sie am Samstag. Doch in welcher Sportart war die Athletin unterwegs? Und bei welcher Veranstaltung errang die 26-Jährige ihre Medaillen? Wie immer zum Start der neuen Woche präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Foto, das schon einmal im überregionalen Teil der Zeitung zu sehen war. Je ausführlicher und gründlicher Sie also die RHEINPFALZ lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen RHEINPFALZ-Faltrucksack. Vergangene Woche suchten wir den Kölner Rosenmontagszug, bei dem Hunderttausende für Frieden in der Ukraine und gegen den Angriffskrieg Russlands demonstrierten. Der Gewinn geht an Antonia Barde aus Ludwigshafen. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch an: buntes@rheinpfalz.de. Den Namen des Gewinners veröffentlichen wir.