Deutschland steckt voller unbekannter Ecken – wir machen uns auf den Weg, sie zu finden. In unserer Serie „Deutschlandreise“ präsentieren wir jede Woche einen Ort, der erst erraten werden muss. Mal führt das Rätsel zu einer Sehenswürdigkeit, mal zu einem „Lost Place“ – einem verlassenen Ort, der Geschichten erzählt. Romantisch, eigenwillig oder geheimnisvoll: Jeder Schauplatz lädt zum gedanklichen Mitreisen ein.

In Sachsen, in Crimmitschau, erinnert eine Fabrik an die Blütezeit der Textilindustrie. Maschinenhallen, Schornsteine und Backsteingebäude erzählen vom Leben der Weber. Heute ist sie Museum und Industriedenkmal – ein Ort voller Arbeitsspuren namens …

Auflösung zur vergangenen Woche: Gesucht war Schloss Bothmer.

Als Gewinn wartet (auch diesmal) ein Faltrucksack. Er geht an Anna Heigl aus Rockenhausen. Mitmachen ist ganz einfach: Schicken Sie Ihren Lösungsvorschlag bis Mittwoch an buntes@rheinpfalz.de und vergessen Sie bitte nicht Ihre Anschrift. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird wie üblich in der Zeitung genannt.